Il Bari festeggia i suoi 118 anni | in Comune esposte maglie storiche e coppe vinte

Il Bari celebra il suo 118º anniversario con una mostra di maglie storiche e trofei. In collaborazione con il Comune, l'associazione CasaBari ha organizzato oggi, 15 gennaio, una serie di eventi per ricordare la lunga storia del club. L'esposizione si svolge presso il municipio, offrendo ai tifosi e alla comunità l'opportunità di riscoprire i momenti più significativi del team nel corso degli anni.

Esposte le maglie storiche e i trofei conquistati dal Bari nel corso dei 118 anni di storia. Per celebrare il compleanno del club calcistico cittadino, l'associazione CasaBari, insieme all'amministrazione comunale, ha organizzato un ricco calendario di appuntamenti per oggi, 15 gennaio. Maglie e. 🔗 Leggi su Baritoday.it Leggi anche: L’incredibile storia di Simone Bolelli: unico presente in tutte le Coppe Davis vinte dall’Italia…Senza giocare! Leggi anche: Il "nonno" di Melissano festeggia i suoi primi 100 anni Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. IL COMUNE COMUNICA - 118° anniversario della fondazione del Bari Calcio: domani nella ex Tesoreria comunale una giornata di eventi dedicata alla squadra biancorossa a cura dell’associazione CasaBari; IL CALCIO CHE CI PIACE TORNA IN DIRETTA PER FESTEGGIARE I 118 ANNI DEL BARI. La città di Bari si prepara a festeggiare il compleanno di Niccolò Piccinni con un ricco programma di eventi organizzati e promossi dal Fai Puglia in collaborazione con il Museo Civico facebook La città di Bari si prepara a festeggiare il compleanno di Niccolò Piccinni con un ricco programma di eventi organizzati e promossi dal Fai Puglia in collaborazione con il Museo Civico x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.