Roma-Milan Cristante all’intervallo | Dobbiamo continuare così

Durante l'intervallo di Roma-Milan, Bryan Cristante ha sottolineato l'importanza di mantenere l'intensità e la concentrazione nel secondo tempo. Il centrocampista della Roma ha evidenziato la necessità di proseguire sulla strada intrapresa, senza cali di attenzione, per raggiungere l’obiettivo della vittoria. La squadra si prepara a riprendere il match con determinazione, consapevole delle sfide che attendono e del lavoro da completare.

Bryan Cristante, giocatore giallorosso, ha parlato a 'DAZN' nell'intervallo di Roma-Milan, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Olimpico' di Roma.

