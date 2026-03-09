È nato il Milan club Valle dei Templi | ecco chi fa parte del Consiglio direttivo

È stato costituito il “Milan club Valle dei Templi Agrigento”, una nuova associazione dedicata ai tifosi del Milan nella città e nella provincia. Il club si propone di riunire gli appassionati rossoneri in un punto di riferimento per condividere momenti di sport e amicizia. È stato anche annunciato il nome dei membri del consiglio direttivo che guiderà il club.

La nuova realtà èdedicata a tutti gli appassionati rossoneri della città e della provincia, con l’obiettivo di riunire i tifosi in un luogo di condivisione, amicizia e passione sportiva La nascita del club arriva in un momento particolarmente entusiasmante per i tifosi milanisti, anche alla luce della recente vittoria nel derby, che ha riacceso l’entusiasmo e il senso di appartenenza alla grande famiglia rossonera. Il Consiglio direttivo del Milan club Valle dei Templi Agrigento è composto dal presidente Alessandra Nicoletta Veneziano Broccia, dal vice presidente Giovanni Vaccaro e dal segretario Pietro Marchetta. Del Consiglio direttivo fanno parte Alessandra Nicoletta Veneziano Broccia, Giovanni Vaccaro, Luigi Onofrio Cacciatore, Pietro Marchetta, Fabio Mazzocchio, Arsenio Coiro, Giulio Condorelli, Francesco Ferrara e Corrado Frendo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Articoli correlati

Leggi anche: L'imprenditore, il giornalista, le avvocatesse: ecco chi fa parte del nuovo consiglio di amministrazione dell'Autodromo

Leggi anche: Il "tesoretto" dei botteghini della Valle dei Templi al Comune: ecco a cosa serviranno i soldi trasferiti

Tutto quello che riguarda È nato il Milan club Valle dei Templi...

Temi più discussi: Milan, il patto dei senatori: vincere il derby per non mollare la corsa scudetto; Milan, guai per Bartesaghi: lascia il campo con la Cremonese per un problema muscolare; Golazo - Tutto sul caso André: chi è, cosa sta succedendo col Corinthians e perché il Milan sta puntando su di lui; Derby Milan-Inter, la notte della sfida scudetto. I tifosi tra riti e speranze.

Derby di Milano: Milan vince 1-0 tra polemiche per un rigore non concesso all’InterUn gol inatteso di Estupinan regala al Milan un successo prezioso che riduce il distacco dai nerazzurri primi in classifica ... ilsole24ore.com

Pagelle di Milan-Inter 1-0: Estupinan, il bomber che non ti aspetti. Bonny-Esposito, la coppia tradisce ChivuSerie A, Milan-Inter 1-0: spunta Estupinan che decide il derby e riapre la lotta scudetto. I nerazzurri perdono l'ennesimo big match. Top e flop e pagelle. sport.virgilio.it

Tutte le insidie di un finale di stagione che potrebbero mettere in difficoltà i nerazzurri di Chivu dopo il KO nel derby che ha riavvicinato il Milan a -7 a 10 giornate dalla conclusione - facebook.com facebook

Pellegatti e il futuro di Allegri: "Resterà al Milan se ci sarà condivisione, altrimenti..." x.com