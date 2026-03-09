È nato il Milan club Valle dei Templi | ecco chi fa parte del Consiglio direttivo

Da agrigentonotizie.it 9 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato costituito il “Milan club Valle dei Templi Agrigento”, una nuova associazione dedicata ai tifosi del Milan nella città e nella provincia. Il club si propone di riunire gli appassionati rossoneri in un punto di riferimento per condividere momenti di sport e amicizia. È stato anche annunciato il nome dei membri del consiglio direttivo che guiderà il club.

La nuova realtà èdedicata a tutti gli appassionati rossoneri della città e della provincia, con l’obiettivo di riunire i tifosi in un luogo di condivisione, amicizia e passione sportiva La nascita del club arriva in un momento particolarmente entusiasmante per i tifosi milanisti, anche alla luce della recente vittoria nel derby, che ha riacceso l’entusiasmo e il senso di appartenenza alla grande famiglia rossonera. Il Consiglio direttivo del Milan club Valle dei Templi Agrigento è composto dal presidente Alessandra Nicoletta Veneziano Broccia, dal vice presidente Giovanni Vaccaro e dal segretario Pietro Marchetta. Del Consiglio direttivo fanno parte Alessandra Nicoletta Veneziano Broccia, Giovanni Vaccaro, Luigi Onofrio Cacciatore, Pietro Marchetta, Fabio Mazzocchio, Arsenio Coiro, Giulio Condorelli, Francesco Ferrara e Corrado Frendo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Articoli correlati

Leggi anche: L'imprenditore, il giornalista, le avvocatesse: ecco chi fa parte del nuovo consiglio di amministrazione dell'Autodromo

Leggi anche: Il "tesoretto" dei botteghini della Valle dei Templi al Comune: ecco a cosa serviranno i soldi trasferiti

Tutto quello che riguarda È nato il Milan club Valle dei Templi...

Temi più discussi: Milan, il patto dei senatori: vincere il derby per non mollare la corsa scudetto; Milan, guai per Bartesaghi: lascia il campo con la Cremonese per un problema muscolare; Golazo - Tutto sul caso André: chi è, cosa sta succedendo col Corinthians e perché il Milan sta puntando su di lui; Derby Milan-Inter, la notte della sfida scudetto. I tifosi tra riti e speranze.

Derby di Milano: Milan vince 1-0 tra polemiche per un rigore non concesso all’InterUn gol inatteso di Estupinan regala al Milan un successo prezioso che riduce il distacco dai nerazzurri primi in classifica ... ilsole24ore.com

è nato il milanPagelle di Milan-Inter 1-0: Estupinan, il bomber che non ti aspetti. Bonny-Esposito, la coppia tradisce ChivuSerie A, Milan-Inter 1-0: spunta Estupinan che decide il derby e riapre la lotta scudetto. I nerazzurri perdono l'ennesimo big match. Top e flop e pagelle. sport.virgilio.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.