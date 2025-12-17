Luca Busi AD di Sibeg protagonista del Viaggio della Fiamma Olimpica nella Valle dei Templi

Luca Busi, Amministratore Delegato di Sibeg, ha avuto un ruolo di rilievo nel suggestivo percorso della Fiamma Olimpica nella suggestiva cornice della Valle dei Templi. Un momento di grande prestigio che unisce passione sportiva e valorizzazione culturale, sottolineando l’impegno di Sibeg nel promuovere valori di eccellenza e tradizione.

LUCA BUSI, AD DI SIBEG, PROTAGONISTA DEL VIAGGIO DELLA FIAMMA OLIMPICA NELLA VALLE DEI TEMPLI. Ieri, Luca Busi – amministratore delegato di Sibeg – ha corso come tedoforo nel Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026, nella cornice unica della Valle dei Templi ad Agrigento. La partecipazione di Luca Busi rappresenta un simbolo di orgoglio per la Sicilia e per Sibeg, lo stabilimento di Catania che dal 1960 produce, imbottiglia e sviluppa i prodotti Coca-Cola sull'isola, con un impegno costante verso innovazione e sostenibilità. L'azienda è protagonista di progetti concreti per ridurre l'impatto ambientale, migliorare l'efficienza energetica e valorizzare le comunità locali, in linea con la visione di Coca-Cola di creare una eredità positiva e tangibile al Paese, anche attraverso i grandi eventi come i prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

