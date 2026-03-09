Il Milan riapre lo Scudetto Allegri prende il derby ma L’Inter rimanere la favorita

Il Milan ha vinto il derby di ritorno grazie a un gol di Estupinan nel primo tempo, riducendo a sette punti il distacco dall’Inter. La partita si è svolta a Milano il 8 marzo 2026 e ha visto il Milan conquistare tre punti importanti, mentre l’Inter resta in testa alla classifica. La sfida ha mantenuto vivo lo scontro per lo Scudetto.

Milano, 8 marzo 2026 – C’è ancora uno Scudetto da vincere e da giocare. Il Milan vince anche il derby di ritorno, decisivo un gol di Estupinan nel primo tempo, e torna a meno sette dall’Inter. Chivu soffre senza Lautaro e Thuram e i suoi davanti si vedono poco: spreca Dimarco nella ripresa da buona posizione, ma in generale è mancata presenza nel reparto offensivo e anche la velocità di manovra contro il pragmatismo di Max. Il corto muso vince ancora e adesso sarà volatona Scudetto. Si apre dunque una nuova fase di stagione, dove le due squadre, senza coppe europee, si giocheranno il tricolore, con il Milan che è seriamente intenzionato a tenerlo aritmeticamente aperto fino alla fine. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

