Sabatini chiaro | Sempre stato un sogno per il Milan lo scudetto Non fare le coppe non ha inciso finora
Sandro Sabatini ha commentato il pareggio del Milan a 'Pressing', sottolineando come lo scudetto sia sempre stato un obiettivo storico per il club. Ha inoltre evidenziato che la mancanza di partecipazione alle coppe finora non ha inciso sulla corsa al titolo, mantenendo alta la fiducia nei rossoneri. Le sue parole offrono uno sguardo equilibrato sulla situazione attuale e sulle prospettive future della squadra.
Il noto giornalista Sandro Sabatini ha parlato del pareggio del Milan a 'Pressing', soffermandosi particolarmente sul tema Scudetto. Ecco, quindi, le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
