Mancano appena 12 partite alla fine della Champions League, e il Milan si prepara a sfruttare al massimo il supporto del proprio stadio. La squadra si concentra sulla fase decisiva della competizione, con l’obiettivo di ottenere risultati che possano fare la differenza. La sfida si fa sempre più intensa e ogni dettaglio può rivelarsi determinante.

Mancano ormai 'solo' 12 partite al traguardo finale: la Champions League. Massimo Allegri, allenatore del Milan, lo ha sempre ripetuto per mesi e mesi: i rossonero non possono restare fuori dalla Champions anche nella prossima stagione. Non tanto per una questione di prestigio, ma per un fattore economico. Nel calcio di oggi, per essere grandi bisogna giocare nel torneo più importante d'Europa. Il Milan, archiviato il sogno del tricolore (visto che l'Inter attualmente si trova a +10) deve buttare un occhio alle sue spalle. I rossoneri hanno un vantaggio di 8 punti sulla Juventus, quinta in classifica, e ben 9 sulla coppia Como-Atalanta che, pensandoci, è rassicurante, ma il Milan non deve fare sbagli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, dodici finali per la Champions: San Siro arma in più nella volata di Allegri

Allegri battuto con la sua stessa arma: il Parma sigla il colpaccio a San Siro e distrugge i sogni del MilanDopo 24 risultati utili consecutivi in campionato, il Milan è caduto e lo ha fatto in modo fragoroso.

Corriere dello Sport: “Napoli, 14 finali per la Champions: domenica la Roma apre la volata”Corriere dello Sport: “Napoli, 14 finali per la Champions: domenica la Roma apre la volata”"> NAPOLI – Quattordici giornate, 42 punti a disposizione,...

Temi più discussi: Medaglie in palio oggi alle Olimpiadi: Dove si disputano le finali? Le sedi di gara del 21 febbraio; Basket, Milano batte Brescia e va in finale di Coppa Italia; Olimpia Milano e Virtus Bologna in Eurolega: calendario, partite e risultati; Giorno 16 | Curling, finale 3°/4° posto: Gran Bretagna - Canada in Diretta Streaming.

Milan infuriato con gli arbitri, Scudetto ormai andato: Allegri costretto a cambiare ‘mestiere’C’è il rischio di contraccolpo nella squadra, ora Max deve fare lo psicologo: domenica la gara di Cremona è un test di maturità per tutto il gruppo ... tuttosport.com

Milan Parma, cade un tabù lungo dodici anni: la statistica Opta che certifica la crisi rossoneraMilan Parma, la sconfitta interna contro i ducali mancava dal marzo del 2014: amara ricorrenza statistica per i rossoneri Il pareggio sfumato a San Siro contro il Parma non lascia in dote soltanto rim ... milannews24.com

Rossoblù a San Siro con il peso di una classifica da migliorare ulteriormente: “Non abbiamo ancora fatto niente. Leggerezza sì, superficialità no: così possiamo giocarcela” facebook

San Siro, vogliamo il tuo boato: la qualificazione in Champions League del #Milan si gioca qui #milanpress x.com