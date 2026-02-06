Il rilancio dell’universo de L’Esorcista procede a passo spedito. Blumhouse e Atomic Monster hanno appena piazzato un altro colpo da maestri per il nuovo capitolo della saga horror: Laurence Fishburne è ufficialmente entrato a far parte del cast del reboot diretto da Mike Flanagan. L’attore, candidato all’Oscar e vincitore di un Tony Award, si unisce a una produzione che punta tutto sulla qualità e sul talento, cercando di riscattare il franchise dopo l’accoglienza tiepida di The Exorcist: Believer. Un cast da “Blockbuster” ricco di stelle MCU. Non è comune vedere così tanti volti legati ai cinecomic in un horror d’autore, ma il progetto di Flanagan sembra fare eccezione. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - L’Esorcista: Laurence Fishburne entra nel cast del nuovo reboot di Mike Flanagan!

Approfondimenti su L’Esorcista Reboot

#L’Esorcista-Chiwetel-Ejiofor || Il nuovo capitolo di “L’Esorcista” si avvicina sempre di più.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su L’Esorcista Reboot

Argomenti discussi: Laurence Fishburne si unisce a Scarlett Johansson nel nuovo film de L’Esorcista; L’Esorcista, un’altra star amatissima affiancherà Scarlett Johansson nel reboot del film: l’incubo prende forma; Laurence Fishburne è l’ultimo grande nome advert unirsi a L’Esorcista di Mike Flanagan; Corona del Museo del Louvre rimasta schiacciata ma intatta dopo il raid.

L’Esorcista, un’altra star amatissima affiancherà Scarlett Johansson nel reboot del film: l’incubo prende formaLaurence Fishburne si unisce a Scarlett Johansson nel nuovo e inquietante L’Esorcista: il reboot del film punta su un cast stellare e una storia tutta nuova. libero.it

Laurence Fishburne si unisce a Scarlett Johansson nel nuovo film de L’EsorcistaLaurence Fishburne, noto per ruoli iconici in The Matrix e nella saga di John Wick, è ufficialmente entrato nel cast del nuovo capitolo cinematografico ... ciakmagazine.it

Alle 21.20 "L'uomo dei ghiacci - The Ice Road" di Jonathan Hensleigh con Liam Neeson, Laurence Fishburne | Canada Settentrionale: Mike McCann, autista di camion ed esperto di guida sul ghiaccio, deve soccorrere e portare in salvo i superstiti di un'esplosi facebook