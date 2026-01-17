Universal Pictures e Blumhouse hanno comunicato la data di uscita di The Exorcist, il nuovo film diretto da Mike Flanagan. Questo capitolo rappresenta un aggiornamento del celebre franchise horror, mantenendo l’attenzione sulla narrazione e sull’atmosfera inquietante. La pellicola si inserisce in un contesto di produzione curato per offrire un’esperienza cinematografica coerente con la storia originale. La data di uscita segna un momento importante per gli appassionati del genere.

Universal Pictures e Blumhouse hanno annunciato la data di uscita di The Exorcist, il nuovo capitolo del franchise horror diretto da Mike Flanagan. Il film arriverà nei cinema americani il 13 marzo 2026, proprio come confermato anche da Deadline. The Exorcist Il ritorno di Mike Flanagan Dopo anni di progetti in sviluppo e cambi di direzione, il nuovo The Exorcist ha ottenuto finalmente una data di uscita. Mike Flanagan (The Haunting of Hill House, Midnight Mass) firmerà regia e sceneggiatura, portando la sua visione autoriale al classico del 1973. Il film sarà prodotto da Blumhouse e Universal, con Jason Blum tra i produttori esecutivi, e si prepara a essere un rebootspin-off che rispetta l’eredità della saga ma introduce elementi nuovi e disturbanti. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - The Exorcist | Il nuovo film di Mike Flanagan ha una data d’uscita

Leggi anche: Scarlett johansson protagonista nel reboot di the exorcist di mike flanagan

Leggi anche: Clayface: la verità sull'uscita di Mike Flanagan dal cinecomic DC

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

ULTIMATE EXORCIST KIYOSHI 1 — IL POTERE HA UN PREZZO. LA LEGGENDA HA UN CUORE. Ha solo 16 anni. È alla sua prima missione ufficiale. Eppure, tutti già sussurrano il suo nome come fosse un’eco antica: Kiyoshi Harai, il più forte esorcista - facebook.com facebook