Nessun via libera Ue al modello Albania sui migranti | cosa prevedono davvero le nuove regole sui rimpatri

Il Consiglio Ue Affari Interni ha approvato nuove regole sui rimpatri, rafforzando le misure di controllo e gestione dei migranti. Nonostante il governo italiano abbia rivendicato una svolta sul modello Albania, l'Unione Europea non ha ancora ufficialmente dato il via libera a questa proposta. Ecco cosa prevedono le nuove normative e le implicazioni per i paesi coinvolti.

Dopo l'ok del Consiglio Ue Affari Interni alla stretta sui rimpatri, il governo rivendica una svolta sul modello Albania. Fanpage.it ha parlato con Gianfranco Schiavone, studioso di migrazioni ed esperto di diritto dell’asilo, che spiega perché nei nuovi regolamenti europei non c'è alcuna legittimazione dei centri italiani in Albania. Fanpage.it Italia-Ue: ufficiale il via libera della Commissione europea alla manovra Nessun via libera Ue al modello Albania sui migranti: cosa prevedono davvero le nuove regole sui rimpatri - Dopo l'ok del Consiglio Ue Affari Interni alla stretta sui rimpatri, il governo rivendica una svolta sul modello Albania ... fanpage.it

«I giudici europei hanno dato il via libera ai centri in Albania», dice testualmente Del Debbio a @Drittorovescio_ Falso, assolutamente falso. 1) nessun giudice europeo, ma il Consiglio Ue, che però ha ancora bisogno dell'approvazione del Parlamento Ue 2) n x.com

