Ora tutti imitano i centri migranti italiani in Albania Solo i nostri giudici li frenano

Negli ultimi tempi, i centri migranti italiani in Albania sono diventati un modello seguito da altri Paesi. Tuttavia, sono i giudici italiani a mantenere un ruolo fondamentale nel frenare eventuali abusi e a garantire il rispetto delle norme. Tra operazioni segrete e decisioni giudiziarie, la gestione dei flussi migratori si svolge in un contesto complesso, dove legalità e sicurezza sono prioritarie.

Migranti, Piantedosi: Centri in Albania potranno essere primi return hubs per l'Ue

