Ora tutti imitano i centri migranti italiani in Albania Solo i nostri giudici li frenano
Negli ultimi tempi, i centri migranti italiani in Albania sono diventati un modello seguito da altri Paesi. Tuttavia, sono i giudici italiani a mantenere un ruolo fondamentale nel frenare eventuali abusi e a garantire il rispetto delle norme. Tra operazioni segrete e decisioni giudiziarie, la gestione dei flussi migratori si svolge in un contesto complesso, dove legalità e sicurezza sono prioritarie.
I primi clandestini espulsi dagli Stati Uniti sono arrivati in Kosovo, in gran segreto per non aizzare i locali talebani dell’accoglienza ed evitare ripercussioni sul voto anticipato del 28 dicembre. Non tanti, una cinquantina in tutto, ma la mossa ha una valenza pure simbolica: il piccolo Kosovo, per ora, è l’unico Paese in Europa che accetta gli espulsi dagli Usa. La svolta Ue sull’immigrazione illegale. Nel vecchio continente tutti vogliono copiare il modello italiano in Albania, dopo il Consiglio dei ministri degli Affari interni Ue, l’8 dicembre, che ha dato il via alla svolta europea sull’ immigrazione illegale. 🔗 Leggi su Panorama.it
