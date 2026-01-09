Samira Lui al posto di Ilary Blasi a Battiti Live l’indiscrezione che fa tremare l’ex di Totti

Si parla di un possibile cambio nel cast di Battiti Live, con Samira Lui al posto di Ilary Blasi. Dopo il successo di La Ruota della Fortuna, Mediaset sembra puntare su questa giovane conduttrice, considerata un talento emergente. L’indiscrezione, se confermata, potrebbe rappresentare un’importante novità per il programma e per la strategia di Mediaset nel panorama televisivo italiano.

Dopo il grande successo de La Ruota della Fortuna, Mediaset punta tutto su Samira Lui. Una bellezza e un talento che non passano inosservati e su cui Pier Silvio Berlusconi sembra credere molto per il futuro dell’azienda. Tanto da non esitare a mettere da parte conduttrici più navigate come Ilary Blasi, con la quale ha sempre avuto un buon rapporto. Samira Lui a Battiti Live al posto di Ilary Blasi?. Stando ad un’indiscrezione riportata da MowMag, Samira Lui potrebbe “fare le scarpe a Ilary Blasi”. A quanto pare Mediaset vorrebbe affidare alla 27enne la conduzione di Battiti Live. “E glielo avrebbe già proposto dopo averla ‘testata’ sul palco del Capodanno nella piazza di Siena con concerto di Irama. 🔗 Leggi su Dilei.it

