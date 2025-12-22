Il biglietto dell’aereo costa troppo? Un uomo ha (quasi) trovato la soluzione. Nella mattinata di ieri, 21 dicembre, un trentenne è salito sull’airbus A320 della British Airways, in partenza per l’aeroporto norvegese di Oslo Gardermoen, sprovvisto di carta d’imbarco e passaporto. Il britannico ha eluso i controlli di sicurezza del trafficato aeroporto di Londra-Heathrow fingendosi il parente di alcuni passeggeri. L'”imbucato”, che viaggiava con uno zainetto, si è accodato al gruppo che lo precedeva al gate e ha superato i controlli senza destare alcun sospetto. Secondo quanto riferito dai media britannici, l’uomo è rimasto diverso tempo a bordo dell’aereo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Si unisce ad un gruppo di passeggeri spacciandosi per un parente e sale sull’aereo senza biglietto né passaporto: 30enne “beccato” perché il volo era al completo

Leggi anche: Si accoda a una famiglia e sale sull’aereo senza biglietto e passaporto: beccato solo perché l’aereo è pieno

Leggi anche: Supera i controlli senza documento e sale senza biglietto su un volo: così il Natale ha rovinato sul più bello la bravata di un giovane inglese

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Stellantis Heritage. . Nel 1978 il progetto “Tipo 4” unisce il Gruppo Fiat e Saab per dare vita a una nuova famiglia di vetture alto di gamma, tra queste, nel 1985, la Fiat Croma, la nuova ammiraglia torinese. Berlina cinque porte, “due volumi e mezzo”, abitacolo - facebook.com facebook