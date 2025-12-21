Si accoda a una famiglia e sale sull'aereo senza biglietto e passaporto | beccato solo perché l’aereo è pieno

L'uomo si è accodato semplicemente ad altri e facendo finta di essere un familiare di un altro gruppo di viaggiatori in partenza per Oslo ed è riuscito così a violare la sicurezza di uno degli aeroporti più trafficati d'Europa: quello di Londra-Heathrow. 🔗 Leggi su Fanpage.it

