Fabri Fibra mi detto ‘spingi fai incazzare ma in maniera un po’ paracula’ Se parli di certe cose vieni etichettato di Sinistra ma non me ne frega un c***o | così Cuta

Cuta racconta che Fabri Fibra gli ha detto di spingere e far arrabbiare le persone, ma in modo sottile. La sua frase riflette la volontà di provocare senza essere troppo diretto, anche se spesso si viene giudicati in base alle proprie opinioni politiche. Cuta sottolinea come il sistema mediatico e politico cerchi di dividere le persone tra destra e sinistra, dai tempi del Piano Marshall fino a Mani Pulite e l’era di Berlusconi. Un esempio concreto è stato il modo in cui alcune tematiche vengono trattate per far scegliere una parte o l’altra.

“Questo mondo, dal Piano Marshall al culminare con Mani pulite e la tv di Berlusconi, vuole farti stare da una parte o dall’altra. Vuole che tifi come allo stadio”. Cuta ha le idee chiare su come vanno le cose nella società e nella politica. Un’osservazione tutt’altro che da “Paraculo”, come invece potrebbe suggerire l’omonimo titolo del suo primo disco. Il rapper, classe 2003, originario di San Giuliano Milanese, ha cominciato a girare l’Italia, per partecipare alle diverse battle di freestyle, nel 2021. Il (primo) botto della carriera lo ha avuto grazie alla vittoria di “Nuova Scena 2”, il rap show di Netflix, che lo ha visto trionfare giudicato da Fabri Fibra, Rose Villain e Geolier. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Fabri Fibra mi detto ‘spingi, fai incazzare, ma in maniera un po’ paracula’. Se parli di certe cose vieni etichettato di Sinistra, ma non me ne frega un c***o”: così Cuta “Tu fai come se non te ne fregasse niente. Devi sfiorare le caselle con sensualità, le devi accarezzare. Mi fai impazzire…”: così Cristiano Malgioglio ‘rimprovera’ Samira Lui Cristiano Malgioglio ha recentemente commentato con tono critico l’atteggiamento di Samira Lui durante una puntata di La ruota della fortuna. Sigfrido Ranucci su Massimo Giletti: “Mi attacca perché se parli di me fai ascolti. Rai asservita al Governo” Sigfrido Ranucci prende posizione e risponde agli attacchi che riceve in Rai. Fabri Fibra: L'Essere Schiavo Di Una Dipendenza #fabrifibra #podcast #shorts Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La famiglia, i soldi, il rap e quello che ci gira intorno: Fabri Fibra, il nuovo album 'Fenomeno' in 11 rime chiave; Tommaso Paradiso per la prima volta a Sanremo: Le cose nuove inizialmente mi fanno paura; Ma Angelica Montini ha lanciato l'arco a Fedez in un video su TikTok? Ecco perché lo pensiamo!; La volta buona, Valerio Scanu: Mi opererò per ridurre la lassità cutanea. Il primo incontro con Fabri Fibra è l’inizio di un rapporto fatto di stima, confronto e visione comune, che porterà anche a un disco insieme. Al BSMT abbiamo scoperto cosa ha significato, per Clementino, essere riconosciuto da uno dei nomi più importanti del ra - facebook.com facebook