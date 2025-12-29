Cristiano Malgioglio ha recentemente commentato con tono critico l’atteggiamento di Samira Lui durante una puntata di La ruota della fortuna. Nel suo intervento, ha sottolineato l’importanza di approcciarsi alle caselle con delicatezza e sensualità, evidenziando come un comportamento più attento possa migliorare l’interazione. Questa osservazione si inserisce nel contesto di una discussione più ampia sulla comunicazione e la presenza scenica in programmi televisivi.

“Tu fai così, come se non te ne fregasse niente. Devi sfiorare le caselle con sensualità”. Cristiano Malgioglio bacchetta Samira Lui a La ruota della fortuna. Il cantautore è stato il protagonista della puntata di ieri, 28 dicembre. Malgioglio è entrato in studio cantando il suo nuovo bravo dal titolo “Chi lo sa”. I gradini della lunga scalinata dello studio lo hanno messo in difficoltà. “Stavo cadendo” ha dichiarato con un sorriso a Gerry Scotti. “La sera, dal primo momento in cui è iniziato La ruota, ti seguo. È il mio unico momento di relax” ha detto Malgioglio al conduttore “Sono felice che ci sia tu e che abbia preso Samira con te”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Tu fai come se non te ne fregasse niente. Devi sfiorare le caselle con sensualità, le devi accarezzare. Mi fai impazzire…”: così Cristiano Malgioglio ‘rimprovera’ Samira Lui

Leggi anche: Cristiano Malgioglio a La Ruota della Fortuna sgrida Samira Lui: “Sembra che non te ne frega niente”

Leggi anche: La Ruota della Fortuna, Malgioglio rimprovera Samira Lui: “Così non sei sensuale”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Cristiano Malgioglio a La Ruota della Fortuna sgrida Samira Lui: Sembra che non te ne frega niente; Cristiano Malgioglio a La Ruota della Fortuna sgrida Samira Lui; La Ruota della Fortuna, Malgioglio rimprovera Samira Lui: “Così non sei sensuale”.

“Tu fai come se non te ne fregasse niente. Devi sfiorare le caselle con sensualità, le devi accarezzare. Mi fai impazzire…”: così Cristiano Malgioglio ‘rimprovera ... - Durante La ruota della fortuna, Cristiano Malgioglio ha ripreso scherzosamente Samira Lui sul suo modo di toccare le caselle ... ilfattoquotidiano.it