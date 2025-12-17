Il Salario minimo è costituzionale schiaffo della Consulta al governo che aveva impugnato la legge della Regione Puglia

La recente pronuncia della Corte Costituzionale ha sancito la costituzionalità del salario minimo, respingendo l’impugnazione del governo sulla legge regionale della Puglia. La decisione conferma che è legittimo stabilire criteri salariali nelle gare di appalto pubblico, sottolineando l'importanza di tutela dei diritti dei lavoratori nel settore delle commesse pubbliche.

È legittimo fissare il criterio del salario minimo nella selezione delle ditte che partecipano a gare di appalto pubbliche. A stabilirlo, ieri, la Consulta, la quale ha rifilato un sonoro schiaffone al governo di Giorgia Meloni, che aveva impugnato la norma della Regione Puglia che prevedeva una retribuzione minima di 9 euroora per i dipendenti delle imprese che aspirano a vincere i bandi. Impugnata la norma che fissa il salario minimo a 9 euroora. Per la Presidenza del Consiglio, quella previsione avrebbe violato gli articoli 36 e 117 della Costituzione. La Corte costituzionale non è entrata nel merito delle obiezioni, poiché le disposizioni regionali non introducono un obbligo generalizzato di retribuzione minima che si imponga direttamente a tutti i contratti di lavoro privato subordinato stipulati nel territorio regionale, ma hanno un ambito di applicazione circoscritto alla sola sfera degli appalti pubblici e delle concessioni affidati dalla Regione e dagli enti strumentali. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

