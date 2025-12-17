Il Salario minimo è costituzionale schiaffo della Consulta al governo che aveva impugnato la legge della Regione Puglia
La recente pronuncia della Corte Costituzionale ha sancito la costituzionalità del salario minimo, respingendo l’impugnazione del governo sulla legge regionale della Puglia. La decisione conferma che è legittimo stabilire criteri salariali nelle gare di appalto pubblico, sottolineando l'importanza di tutela dei diritti dei lavoratori nel settore delle commesse pubbliche.
È legittimo fissare il criterio del salario minimo nella selezione delle ditte che partecipano a gare di appalto pubbliche. A stabilirlo, ieri, la Consulta, la quale ha rifilato un sonoro schiaffone al governo di Giorgia Meloni, che aveva impugnato la norma della Regione Puglia che prevedeva una retribuzione minima di 9 euroora per i dipendenti delle imprese che aspirano a vincere i bandi. Impugnata la norma che fissa il salario minimo a 9 euroora. Per la Presidenza del Consiglio, quella previsione avrebbe violato gli articoli 36 e 117 della Costituzione. La Corte costituzionale non è entrata nel merito delle obiezioni, poiché le disposizioni regionali non introducono un obbligo generalizzato di retribuzione minima che si imponga direttamente a tutti i contratti di lavoro privato subordinato stipulati nel territorio regionale, ma hanno un ambito di applicazione circoscritto alla sola sfera degli appalti pubblici e delle concessioni affidati dalla Regione e dagli enti strumentali. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Leggi anche: Il “salario minimo” negli appalti, la Consulta boccia il ricorso del governo: sì alla soglia dei 9 euro. Il caso in Puglia
Leggi anche: Via libera al salario minimo negli appalti in Puglia. La Consulta respinge il ricorso del governo Meloni contro la Regione
SC asked to nullify wage rationalization act
Salario minimo, la Corte Costituzionale convalida la legge in Puglia - Emiliano: "Vittoria importantissima, la Puglia è la prima Regione che tutela le retribuzioni". corrierenazionale.it
Salario minimo lavoratori appalti pubblici, ok della Corte Costituzionale alla legge regionale pugliese - La norma era stata impugnata dalla Presidenza del Consiglio, i giudici della Consulta hanno ritenuto legittima la disposizione e rigettato il ricorso. baritoday.it
Dopo la decisione della Corte Costituzionale sul ricorso del Governo contro la legge pugliese, Pasquale Tridico ed Enzo Bruno rilanciano la proposta di un salario minimo regionale: «Una misura di giustizia sociale per combattere il lavoro povero e tutelare la - facebook.com facebook
Salario minimo Tridico e Bruno chiedono una legge regionale anche in Calabria x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.