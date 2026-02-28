Il deputato di Fratelli d’Italia, Angelo Rossi, ha dichiarato che la nuova legge elettorale è costituzionale, respingendo le accuse di incostituzionalità. Rossi ha affermato con chiarezza che non ci sono dubbi sulla legittimità della normativa, sottolineando la sua convinzione in merito alla conformità alla Costituzione. La discussione sulla legge prosegue senza che siano stati sollevati ulteriori dubbi ufficiali.

Il capo del dipartimento elettorale di FdI che ha ideato la proposta di nuovo sistema di voto la difende: "E' un proporzionale puro con un premio congruo e proporzionato, come chiesto dalla Corte Costituzionale" “La nuova legge elettorale è incostituzionale? Ma assolutamente no”, dice il deputato di FdI Angelo Rossi. Non si tratta di un parlamentare a caso. “Diciamo che sono tra quelli che l’hanno pensata”, spiega lui. E in effetti si tratta, lato FdI, di uno dei padri della riforma elettorale. E’ stato lui a pensare il testo base del nuovo sistema di voto. E sempre lui, insieme a Giovanni Donzelli, a trattare il testo da depositare in Parlamento con i luogotenenti di Forza Italia e Lega (Alessandro Battilocchio e Andrea Paganella). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

"La legge elettorale? E' costituzionale". Parla Rossi, il deputato di FdI che ha scritto lo Stabilicum

Preferenze e ballottaggio, lo Stabilicum agita il campo largo: “La legge elettorale è una super-truffa”Roma – Tra gli strilli d’indignazione a favore di telecamera e i calcoli cinici a fari spenti, la levata di scudi dell’opposizione contro la legge...

Legge elettorale, maggioranza trova l’accordo e lancia lo ‘Stabilicum’(Adnkronos) – Nella maggioranza c'è chi avrebbe ribattezzato 'Stabilicum' l'accordo di massima raggiunto nella notte sulla legge elettorale, perché...

