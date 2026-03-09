Metropolitana di Napoli abbattuto un altro diaframma | nuovo passo per la tratta Piscinola-Capodichino

Oggi si è svolta una cerimonia presso la metropolitana di Napoli, durante la quale è stato abbattuto un nuovo diaframma sulla tratta Piscinola-Capodichino. Alla presenza di rappresentanti istituzionali, tra cui il presidente della Regione, il vicepresidente con delega ai trasporti e il sindaco della città, si è assistito a un importante passo avanti nei lavori di ampliamento della linea.

Alla presenza del presidente della Regione Roberto Fico, del vicepresidente con delega ai trasporti Mario Casillo e del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, si è tenuto l'intervento di abbattimento del diaframma e la conseguente connessione della galleria con la stazione Di Vittorio per la realizzazione dei lavori alla metropolitana Piscinola-Capodichino della Linea 1. Partendo dal cantiere EAV della stazione Secondigliano in via Giaime Pintor, il Presidente di EAV Umberto De Gregorio ha accompagnato gli invitati ad una visita del cantiere e poi del diaframma abbattuto.