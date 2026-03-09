Nella prima metà della settimana, un campo di pressione alta si stabilisce sull’area mediterranea, mantenendo condizioni stabili. Tuttavia, in quota, le correnti occidentali sono leggermente instabili, creando una situazione meno compatta rispetto alla pressione a livello del suolo. Questa configurazione meteorologica prepara l’arrivo di un peggioramento che si farà sentire nelle giornate successive.

Nella parte centrale della settimana al suolo prevarrà un campo di pressione alta e livellata nell’area mediterranea, una struttura un po’ meno solida in quota dove le correnti saranno occidentali e leggermente instabili. Per l’Italia questa situazione, associata sempre a una massa d’aria mite per la stagione, si tradurrà in una locale instabilità pomeridiana a ridosso dei rilievi per il Centrosud (condizioni tipiche da primavera inoltrata). In sostanza il tempo sarà instabile dall'11 marzo, poi miglioramento per giovedì e venerdì. Nel prossimo weekend si dovrebbe aprire una fase di alcuni giorni di tempo tra il perturbato e l’instabile... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Meteo settimana: ecco quando arriva il maltempo

Previsioni meteo Lombardia, arriva il vortice di San Valentino: non è amore ma maltempo. Ecco dove e quandoMilano 11 febbraio 2026 - Arriva il vortice di San Valentino che non porta un folle e irresistibile innamoramento ma cielo grigio e maltempo.

Leggi anche: Meteo instabile, tornano neve, pioggia e maltempo. Ecco quando

Nuova settimana: in arrivo maltempo autunnale

Approfondimenti e contenuti su Meteo settimana.

Temi più discussi: Meteo, l'anticiclone domina sull'Italia: sole, pioggia e (tanto) smog. Le previsioni, ecco quando cambia il tempo; Meteo. Marzo, anticiclone dominante: ecco quando potrebbe arrivare un cambiamento; Meteo cambia le carte in tavola, ecco il maltempo: quando, dove e perché; Meteo, stiamo vivendo un vero e proprio anticipo di primavera: con la tempesta equinoziale però cambia tutto, ecco quando tornerà il maltempo.

Meteo, stiamo vivendo un vero e proprio anticipo di primavera: con la tempesta equinoziale però cambia tutto, ecco quando tornerà il maltempoL’ alta pressione non ha intenzione di cedere il passo e dominerà la scena italiana almeno fino a metà mese. Ci attende un periodo di bel tempo di stampo prettamente primaverile che ci regalerà un ... affaritaliani.it

Meteo: Temperature sopra la media, picchi fino a 20°C, vediamo se e quanto dureràDa ormai diversi giorni, l’Italia è interessata da un’area anticiclonica di matrice subtropicale che, pur mostrando i primi segnali di invecchiamento, continua a garantire giornate miti e stabili, con ... ilmeteo.it

Buongiorno e buon inizio di settimana dal Tirreno, ecco le previsioni meteo per oggi - lunedì 9 marzo - in Toscana a cura del Consorzio LaMMA. Cielo e fenomeni: al mattino parzialmente nuvoloso; variabile nel pomeriggio sulle zone occidentali con possibilit - facebook.com facebook

Inizio settimana con tempo variabile e instabilità in aumento #previsioni #meteo x.com