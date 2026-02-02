È tornato il maltempo sulla Toscana. Dopo poche ore di sole, già questa sera arriveranno pioggie e nuvole che copriranno tutta la regione. Le previsioni segnalano un peggioramento rapido, con neve e pioggia che si susseguiranno nei prossimi giorni.

Firenze, 2 febbraio 2026 – E’ durata ben poco la pausa dal maltempo. Già da stasera, infatti, un nuovo fronte perturbato è già pronto a riportare piogge diffuse e cieli grigi su gran parte della nostra regione. E anche la prossima settimana sarà all’insegna di una forte variabilità. Insomma, per ancora un bel po’ di giorni non potremo separarci dall’ombrello. Tornano le piogge dalla serata di oggi, 2 febbraio. Come ci fa sapere il Lamma, il peggioramento scatterà già dalla serata di oggi, lunedì 2 febbraio, quando le prime precipitazioni inizieranno a interessare le zone costiere settentrionali, per poi estendersi progressivamente verso l’interno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Meteo instabile, tornano neve, pioggia e maltempo. Ecco quando

Approfondimenti su Firenze Meteo

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Weekend ancora instabile, pioggia, neve e vento. Ecco dove

Ultime notizie su Firenze Meteo

Argomenti discussi: Correnti atlantiche scatenate, piogge abbondanti con temperture miti. Nuova neve in quota; Meteo: tra poche ore tornano Piogge e Nevicate fino a quote molto basse, i dettagli; Candelora 2026, le previsioni meteo del 2 febbraio: torna il maltempo con pioggia e neve; Allerta gialla in Emilia-Romagna: fiumi osservati speciali e neve in Appennino.

Meteo instabile, tornano neve, pioggia e maltempo. Ecco quandoLamma: Già dalla serata di oggi, 2 febbraio, inizierà a cadere la pioggia a partire dalle zone costiere settentrionali. Tempo molto variabile sia questa che la prossima settimana. Ecco le previsioni ... lanazione.it

Il Meteo spacca in due l’Italia: piogge e neve al Nord, temperature miti e quasi primaverili al SudSettimana instabile sull’Italia: piogge, neve fino in pianura al Nord e caldo anomalo al Sud. Le ultime previsioni meteo. lanotiziagiornale.it

Nuova perturbazione, graduale peggioramento in arrivo. Le previsioni https://livesicilia.it/meteo-arriva-nuova-perturbazione-tempo-instabile-ecco-dove/ - facebook.com facebook

#Meteo: instabile e perturbato specie al #Sud, schiarite più ampie al #Nord. Maggiori dettagli scaricando l'app gratuita di #3BMeteo x.com