La Lombardia si prepara a un 14 febbraio diverso dal solito. Invece di festeggiamenti e cieli azzurri, si attende un vortice di maltempo che porterà pioggia e nuvole su molte zone. Le previsioni meteo parlano chiaro: niente cuori e fiori, ma un cielo grigio e vento forte. La situazione peggiora soprattutto nelle ore centrali della giornata, con piogge intense e raffiche che scuotono le città. I cittadini sono avvisati di prepararsi a una giornata all’insegna del brutto tempo.

Milano 11 febbraio 2026 - Arriva il vortice di San Valentino che non porta un folle e irresistibile innamoramento ma cielo grigio e maltempo. "La lunga fase instabile che da settimane interessa lo Stivale non accenna a finire. Un nuovo intenso vortice depressionario - spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Manuel Mazzoleni - è atteso nel weekend degli innamorati, seguito a sua volta da altre perturbazioni che, anche nella settimana successiva, potrebbero rinnoveranno il maltempo in molte zone della Penisola". Il vortice di San Valentino. "L’assenza dell’anticiclone sul bacino del Mediterraneo, lascerà aperta la porta al flusso instabile atlantico, in seno al quale, già nella giornata di venerdì, si insinuerà l’ ennesima perturbazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Previsioni meteo Lombardia, arriva il vortice di San Valentino: non è amore ma maltempo. Ecco dove e quando

Approfondimenti su San Valentino Meteo

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su San Valentino Meteo

Argomenti discussi: Ancora neve, gelo e maltempo: quando la svolta meteo in Lombardia? Non è vicina, le previsioni; Meteo Lombardia: domani pioggia e temperature massime in calo; Previsioni meteo lunedì 2 febbraio, a Milano e in Lombardia pioggia e neve (anche a bassa quota); Meteo LOMBARDIA Video: previsioni aggiornate.

Previsioni meteo Lombardia, arriva il vortice di San Valentino: non è amore ma maltempo. Ecco dove e quandoUn nuovo fase instabile è attesa nel weekend degli innamorati e dopo una breve pausa in arrivo altri giorni di cielo grigio e pioggia ... ilgiorno.it

Previsioni meteo lunedì 2 febbraio, a Milano e in Lombardia pioggia e neve (anche a bassa quota)La prima settimana di febbraio comincia all'insegna del maltempo. Precipitazioni a partire dalla sera. La neve attesa, in particolare, nella zona di Sondrio e Varese ... milano.corriere.it

SABATO 14, San Valentino, alle ore 21,00, unico spettacolo del culto d'amore "GHOST - FANTASMA" di Jerry Zucker, con Patrick Swayze, Demi Moore e Whoopi Goldberg - facebook.com facebook

Promo di San Valentino per i tifosi bianconeri 20% di sconto con il codice “CUOREBIANCONERO” Leggi di più udinese.it/news/tifosi/pr… Acquista ora macron.com/it/merchandisi… x.com