Meteo le previsioni in Campania per lunedì 5 gennaio 2026

Ecco le previsioni meteo in Campania per lunedì 5 gennaio 2026. La giornata si caratterizza per cieli prevalentemente nuvolosi, con possibili deboli piogge al mattino a Avellino. Si consiglia di consultare le condizioni aggiornate prima di pianificare attività all'aperto.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, lunedì 5 gennaio 2026. Avellino – Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata, sono previsti 8mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2154m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge.

