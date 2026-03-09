La settimana inizia con condizioni meteorologiche variabili su tutta Italia, con piogge e neve sopra i 1500 metri e temporali che interessano diverse regioni. Le previsioni indicano un cambiamento nel tempo, con infiltrazioni di aria umida che portano a precipitazioni intense e intermittenti. Le condizioni climatiche sono particolarmente instabili, creando un quadro di variabilità che coinvolge molte aree del paese.

La settimana che inizia oggi, lunedì 9 marzo 2026, si presenta come un periodo di transizione meteorologica complessa per l’intero territorio nazionale. L’Italia sarà interessata da una saccatura depressionaria in movimento sull’Europa occidentale, mentre un campo di alta pressione stabilisce i settori orientali. Si prevede un alternarsi di nuvolosità diffusa e piogge con pause asciutte, con temperature massime che non supereranno i 20°C. L’instabilità atmosferica è destinata a manifestarsi principalmente nelle zone interne del Centro-Sud nel pomeriggio odierno, portando acquazzoni e temporali sparsi. Le previsioni indicano che il cielo diventerà più grigio al Nord a partire da martedì, segnando un cambio netto rispetto alla stabilità mattutina iniziale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meteo Italia: piogge e neve sopra i 1500m, attenzione ai temporali

Articoli correlati

Meteo, settimana instabile sull’Italia: piogge, temporali e neve in AppenninoAncona - Scontro tra più mezzi pesanti tra Ancona Nord e Sud, tratto chiuso per ore e lunghe code verso.

Leggi anche: Meteo sull’Italia: piogge, temporali e neve, il tempo cambia passo

METEO - gennaio porta l'inverno e la neve a bassa quota, ecco la tendenza

Contenuti e approfondimenti su Meteo Italia

Temi più discussi: Previsioni stagionali PRIMAVERA 2026: marzo - maggio 2026; Meteo: Prossime ore, piogge sparse e primi temporali di Primavera, le regioni più a rischio; Meteo Italia, ultima settimana di febbraio con tempo instabile; Meteo, anticipo di primavera sull'Italia: ma c’è la data della svolta.

Meteo Italia: temperature fino a 20°C, poi piogge e temporali tra giovedì e venerdìIl lieve e temporaneo indebolimento della struttura anticiclonica si fa sentire anche in Italia con l'arrivo di deboli piogge lungo tutto lo stivale. Si tratta di una fase temporanea, visto che nei pr ... meteo.it

Meteo Italia: venerdì piogge sulle Isole, ma nel weekend regge l’anticicloneTorna il maltempo sulle Isole, mentre nel resto d'Italia permane la presenza dell'anticiclone. Le previsioni meteo. meteo.it

Il #Meteo di oggi #9marzo #Meteo2000 #TV2000 #PrevisioniMeteo #MeteoItalia - facebook.com facebook

Il #Meteo di oggi #4marzo #Meteo2000 #TV2000 #PrevisioniMeteo #MeteoItalia x.com