Messina celebra Omayma Benghaloum | ripristinata l’installazione in memoria della mediatrice vittima di femminicidio

Domani a Messina si svolgerà una cerimonia presso il Commissariato Sezionale Messina Nord per commemorare Omayma Benghaloum, mediatrice culturale uccisa nel 2005. L’evento segna il ripristino dell’installazione dedicata a lei, ricordando la sua figura e il tragico episodio di femminicidio che l’ha colpita. La città si riunisce per onorare la memoria di Benghaloum e mantenere vivo il suo ricordo.

Una città che non dimentica. Domani, 10 marzo, il Commissariato Sezionale Messina Nord ospiterà la cerimonia per Omayma Benghaloum, mediatrice culturale assassinata nel 2005, vittima di femminicidio. La donna aveva collaborato per anni con la Polizia di Stato all'Ufficio Immigrazione, svolgendo un ruolo chiave nel dialogo tra comunità e istituzioni. L'iniziativa testimonia il legame tra la Polizia di Stato e la città, consolidando la memoria di Omayma e il suo contributo come mediatrice culturale, esempio di impegno civile e coraggio.

