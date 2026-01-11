Messina 11 gennaio 1981 | Elisa Geraci vittima innocente di mafia e il dovere della memoria condivisa
Il 11 gennaio 1981 a Messina, Elisa Geraci, studentessa di 17 anni, perse la vita a causa della violenza mafiosa. Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani (CNNDDU) rinnova l’impegno nel mantenere viva la memoria di questa giovane vittima, sottolineando l’importanza di promuovere la consapevolezza e il rispetto dei valori democratici come strumenti di contrasto alla criminalità organizzata.
Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani (CNNDDU) intende oggi ricordare Elisa Geraci, studentessa diciassettenne, vittima innocente della violenza mafiosa. Elisa Geraci viveva a Messina ed era una giovane come tante, con sogni, aspirazioni e il desiderio di costruire. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
