Il nuovo terminal aliscafi dedicato a Omayma Benghaloum
Il nuovo terminal aliscafi del porto di Messina sarà intitolato a Omayma Benghaloum. Lo ha deliberato nella riunione del 22 dicembre il Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, approvando la proposta del Presidente Ciccio Rizzo e del CUG dell'Ente.L'iniziativa nasce.
Il nuovo terminal aliscafi del porto di Messina intitolato a Omayma Benghaloum - Decisione dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto: il terminal porterà il nome di Omayma Benghaloum, mediatrice culturale uccisa nel 2015, simbolo di impegno civile e condanna della violenza s ... msn.com
