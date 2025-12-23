Il nuovo terminal aliscafi dedicato a Omayma Benghaloum

Il nuovo terminal aliscafi del porto di Messina sarà intitolato a Omayma Benghaloum. Lo ha deliberato nella riunione del 22 dicembre il Comitato di gestione dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, approvando la proposta del Presidente Ciccio Rizzo e del CUG dell’Ente.L’iniziativa nasce. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

