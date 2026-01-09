Freddo vento e sbalzi termici uguale rossori e secchezze I giusti strati skincare per proteggersi

Con l’arrivo del freddo, la pelle si trova ad affrontare condizioni climatiche avverse che possono compromettere il suo equilibrio. Temperature basse, vento e sbalzi termici aumentano il rischio di rossori e secchezze, indebolendo la barriera cutanea. Adottare i giusti strati di skincare è fondamentale per proteggere e mantenere l’idratazione, contribuendo a preservare la salute e il comfort della pelle durante la stagione fredda.

Con l'arrivo del grande freddo, la pelle entra in una fase di maggiore vulnerabilità. Temperature rigide, vento, umidità elevata e continui sbalzi termici mettono sotto stress il film idrolipidico, riducendo l'idratazione cutanea e alterando la microcircolazione. Come prendersene cura? Con una skincare routine mirata, che parte dalla detersione e arriva fino ai solari, per prevenire rossori, desquamazioni e irritazioni. Pelle al grande freddo: come proteggerla. «In inverno, la pelle tende a essere più secca e più fragile: il freddo restringe i vasi periferici, diminuendo l'apporto nutritivo e riducendo il contenuto di acqua dello strato corneo», spiega Carolina Bussoletti, dermatologa AIDECO.

