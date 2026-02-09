Polveri sottili Messina tra le città più pulite in Sicilia

Messina si distingue in Sicilia come una delle città con i livelli di polveri sottili più bassi. Nel 2025, rispetto agli anni passati, i superamenti giornalieri del limite di 50 microgrammi per metro cubo sono diminuiti, e per ora sono stati registrati solo 13 giorni oltre il limite. Una buona notizia per chi vive in città, anche se le autorità continuano a monitorare la qualità dell’aria attentamente.

Il 2025, in termini di superamenti giornalieri della media di 50 microgrammi per metro cubo previsti dalla legge per un massimo di 35 giorni nell'anno solare per le polveri sottili (Pm10), per quanto sia uno dei più positivi degli ultimi anni, vede 13 città che hanno superato il limite di legge.🔗 Leggi su Messinatoday.it Approfondimenti su Messina Città Pulita Aria più pulita in Friuli Venezia Giulia nel 2025, nessun superamento per le polveri sottili Nel 2025, la qualità dell’aria in Friuli Venezia Giulia si conferma in miglioramento, con nessun superamento dei limiti per le polveri sottili. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Messina Città Pulita Argomenti discussi: Biossido e polveri sottili, nel 2025 Messina oltre i limiti per diversi mesi; Caos in via delle Mura, emergenza sicurezza tra muro e strada stretta. Palermo la città italiana più inquinata dalle polveri sottiliReport Isde delinea una situazione critica; male anche i dati sul diossido di azoto nel capoluogo, a Catania e a Messina. Aumentano i decessi legati ai contaminanti ... rainews.it Polveri sottili, è allarme dalle centraline di Foligno, Città di Castello, Terni e PerugiaPERUGIA - Polveri sottili, torna l’incubo inquinamento su quasi tutta la regione, tra nebbie, riscaldamento, traffico cittadino e shopping natalizio. Superati i primi limiti di allerta per la salute, ... ilmessaggero.it NO2 e polveri sottili ancora sopra i limiti. Legambiente avverte, la città deve agire subito per rispettare i parametri Ue facebook Lavori a #Bagnoli, si alzano troppe polveri sottili. Obbligo per i vigili di indossare le mascherine x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.