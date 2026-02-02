Integrazione termica tra discipline per energie del futuro più sicure ed ecologiche
L’Italia si sforza di rendere più sicure ed ecologiche le sue fonti di energia, ma la strada rimane lunga. Nonostante un’alta densità di impianti rinnovabili, il Paese fatica a raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione e indipendenza energetica. La causa principale è che si continua a considerare la transizione come una semplice sostituzione di fonti fossili con tecnologie pulite, senza integrare i vari sistemi energetici tra loro.
L’Italia, pur essendo un paese con un’alta densità di impianti a energia rinnovabile, non riesce a raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione e di indipendenza energetica perché continua a affrontare la transizione come una sostituzione lineare di fonti fossili con tecnologie pulite, senza integrare i diversi sistemi energetici. Il calore, che rappresenta oltre il 60% del consumo di gas naturale in Italia e il 70% della spesa energetica delle famiglie, viene ancora considerato un elemento secondario rispetto alle fonti elettriche. Questa visione frammentata ha portato a un’efficienza energetica stagnante, a una dipendenza ancora elevata dai combustibili fossili e a un aumento della vulnerabilità del sistema energetico. 🔗 Leggi su Ameve.eu
