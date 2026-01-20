Dona due organi alla figlia con una malattia rara la storia del papà a Bergamo e l’operazione mai fatta prima in Italia | come sta la bambina di 7 anni

Un papà di Bergamo ha deciso di donare due organi alla sua bambina di sette anni, Sofia, affetta da una malattia rara. L’operazione, la prima del suo genere in Italia, ha permesso di salvare la vita della bambina. Questa storia evidenzia l’importanza delle donazioni e il valore della solidarietà familiare in situazioni di emergenza sanitaria.

Un papà ha potuto donare due organi alla figlia Sofia, nome di fantasia della bambina di sette anni originaria della Serbia e operata all’ospedale papa Giovanni XXIII di Bergamo. La donazione rappresenta il primo trapianto combinato da donatore vivente mai eseguito nel nostro Paese. Come riporta l’ANSA, la bambina ha ricevuto un rene e una porzione di fegato dal padre. Entrambi sono stati dimessi ieri e stanno bene, anche se la piccola resterà a Bergamo nei prossimi mesi per i controlli di routine, potendo finalmente condurre un’esistenza normale. Una vita segnata dalla dialisi fin dall’infanzia.🔗 Leggi su Open.online

