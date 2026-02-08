Verde pubblico e sicurezza | progetto di riqualificazione per piazza Nuova

La riqualificazione di piazza Nuova entra nel vivo con nuovi interventi di manutenzione. La ditta scelta a fine 2025 si occupa di ampliare i lavori di verde pubblico e sicurezza, già avviati da Osimo Servizi. Gli operai stanno lavorando per rendere la piazza più curata e sicura per cittadini e visitatori.

Proseguono gli interventi di manutenzione straordinaria del verde pubblico con l’appalto affidato a fine 2025 ad una ditta esterna per ampliare i lavori ordinari svolti già da Osimo Servizi. L’assessore all’Ambiente Tommaso Spilli sta seguendo passo dopo passo i lavori svolti dalla ditta commissionata che ha già terminato gli interventi a Campocavallo e nei prossimi giorni proseguirà in via Cagiata lungo la ciclopedonale rimuovendo alberi e rami secchi e pericolanti. Sono in corso di svolgimento pure le prove di trazione di molti alberi grandi e che necessitano di valutazioni, anche tramite l’esame di tomografia per valutare lo stato di salute del tronco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

