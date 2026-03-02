Napoli e l’addio di Elia Caprile | la Juventus pronta ad acquistarlo a fine stagione?

Elia Caprile sta lasciando il Napoli e la Juventus si prepara ad acquistarlo al termine della stagione. La decisione del portiere di cambiare squadra, anche se ciò significa rinunciare a risultati importanti quest’anno, mostra chiaramente la sua volontà di cercare nuove opportunità. La trattativa tra le due società è in corso, e l’atleta sta valutando le offerte che riceve.

La scelta di partire, anche a costo di rinunciare alla gloria immediata, racconta molto del carattere di Elia Caprile. A giugno 2025 il portiere ha deciso di lasciare il SSC Napoli senza poter festeggiare lo storico Scudetto di Serie A (era in prestito già da gennaio). Una scelta forte, maturata per un unico obiettivo: giocare con continuità. Meglio il campo che una medaglia vissuta da comprimario. A Napoli lo spazio era ridotto, perché davanti a lui c’era Alex Meret, titolare consolidato tra i pali. Con Antonio Conte in panchina le gerarchie erano chiare e difficili da scardinare. Caprile ha capito che per crescere servivano minuti e responsabilità vere. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

