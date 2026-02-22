A fine stagione valutazioni su Thuram | potrebbe essere sacrificato per maxi plusvalenza

Marcus Thuram ha deluso durante la partita contro il Lecce, perché la sua prestazione non ha soddisfatto le aspettative. La sua performance ha sollevato dubbi sulla possibilità di venderlo a fine stagione, puntando a una grande plusvalenza. I dirigenti stanno analizzando se sacrificare l’attaccante possa portare benefici economici significativi. La decisione finale dipenderà dai risultati delle prossime partite e dalla volontà del club di investire sul mercato.

Da Marcus Thuram ci si aspettava qualcosa in più nella sfida contro il Lecce. La prestazione del francese non ha convinto del tutto. Un dettaglio che pesa relativamente nell'immediato, visto il successo nerazzurro, ma che diventa più rilevante alla luce dell'assenza di Lautaro Martinez, costretto a fermarsi per alcune settimane. Il dato sui gol stagionali è in linea con le annate precedenti, ma c'è un aspetto che preoccupa: solo in un'occasione una sua giocata ha realmente inciso in maniera determinante sul risultato. Con Lautaro ai box, però, l'Inter ha bisogno di un Thuram diverso, capace di caricarsi sulle spalle il peso dell'attacco.