Napoli-Sassuolo Conte cambia | Juan Jesus e Spinazzola in pole

In vista della partita tra Napoli e Sassuolo, l’allenatore Conte valuta alcune variazioni nell’undici iniziale. Si fanno avanti Juan Jesus e Spinazzola come principali opzioni per la formazione, in un match che si preannuncia determinante per la classifica. La scelta finale sarà influenzata dalle condizioni dei giocatori e dalla strategia adottata dal tecnico, con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo.

Vigilia di scelte importanti per il Napoli, che domani affronterà il Sassuolo con un assetto parzialmente rinnovato. Antonio Conte prepara una rotazione mirata, intervenendo su più reparti per dare nuova energia alla squadra. In difesa è pronto il rientro di Juan Jesus, di nuovo disponibile dopo il turno di stop scontato in settimana. Sulla corsia mancina prende quota la candidatura di Leonardo Spinazzola, autore di un ingresso convincente contro il Parma: un'opzione che il tecnico considera affidabile quando serve aumentare ritmo e qualità nella spinta offensiva. Novità attese anche tra le linee.

