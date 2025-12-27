Juan Jesus e Spinazzola quando il contratto in scadenza non è un problema
La Gazzetta scrive di Juan Jesus due calciatori del Napoli che hanno il contratto in scadenza ma le cui prestazioni continuano a essere ampiamente positive. Il rinnovo è in vista per entrambi. Scrive la Gazzetta: Il contratto in scadenza non è certo una novità. E di sicuro non ne sta limitando le prestazioni. Anzi, a guardar bene, per Juan Jesus e Leonardo Spinazzola questa situazione di incertezza sembra quasi essere uno stimolo ulteriore per dimostrarsi all’altezza di Napoli. E a Riad sono stati tra i grandi protagonisti della vittoria in Supercoppa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
