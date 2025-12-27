Juan Jesus e Spinazzola quando il contratto in scadenza non è un problema

La Gazzetta scrive di Juan Jesus due calciatori del Napoli che hanno il contratto in scadenza ma le cui prestazioni continuano a essere ampiamente positive. Il rinnovo è in vista per entrambi. Scrive la Gazzetta: Il con­tratto in sca­denza non è certo una novità. E di sicuro non ne sta limi­tando le pre­sta­zioni. Anzi, a guar­dar bene, per Juan Jesus e Leo­nardo Spi­naz­zola que­sta situa­zione di incer­tezza sem­bra quasi essere uno sti­molo ulte­riore per dimo­strarsi all’altezza di Napoli. E a Riad sono stati tra i grandi pro­ta­go­ni­sti della vit­to­ria in Super­coppa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

