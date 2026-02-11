Mutui più costosi credito in crescita | l’economia italiana sfida l’aumento dei tassi d’interesse

Nonostante i tassi sui mutui salgano, la richiesta di prestiti in Italia continua a crescere. A dicembre 2025, il TAEG per i nuovi mutui ha raggiunto il 3,81%, ma le famiglie e le imprese continuano a chiedere credito. La domanda non si ferma, anche se i costi sono più alti. La strada dell’economia italiana si fa ancora più complessa, mentre il mercato si adatta a questa nuova realtà.

L’aumento dei tassi sui nuovi mutui, con un Taeg che a dicembre 2025 ha raggiunto il 3,81%, non frena la domanda di credito in Italia. Nonostante questo leggero rincaro, famiglie e imprese continuano a rivolgersi agli istituti di credito, sostenendo un incremento dei prestiti che, secondo i dati di Banca d’Italia, si attesta al 2,1% su base annua. La resilienza del tessuto economico italiano sembra quindi assorbire l’impatto del costo del denaro più elevato, sollevando interrogativi sulla sostenibilità di questa tendenza nel medio-lungo periodo. La Banca d’Italia ha rilevato un incremento del Taeg per l’acquisto di abitazioni, salito al 3,81% a dicembre, rispetto al 3,72% di novembre.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Mutui credito

La Federal Reserve ha deciso di mantenere invariato il tasso sui prestiti overnight tra il 3,5 e il 3,75 per cento.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Mutui credito

Argomenti discussi: Comprare casa senza mutuo: i dati 2026 e la svolta dei tassi; Mutui più cari: chi paga davvero l’aumento dei tassi; Mutui in Molise, nel 2025 calano importi e durate, ma crescono età media e tasso fisso; IRS decennale, il segnale nascosto che orienta mutui e obbligazioni.

Mutuo Green a gennaio 2026: tassi, vantaggi e requisitiI mutui green offrono tassi agevolati per case efficienti, consentendo risparmio sugli interessi, bollette più leggere e maggiore stabilità del valore immobiliare nel tempo. edilizia.com

Mutui green: tassi più bassi e benefici estesi agli immobili in classe C e DI finanziamenti per le case green non costituiscono più una nicchia virtuosa ma un segmento sempre più strategico, capace di attirare mutuatari giovani, orientati all’efficienza energetica e pronti a ... mutuionline.it

Tutte le novità sul bonus dipendenti per far fronte al caro bollette o al pagamento di mutui e affitti. Ecco a chi spettano nel 2026 - facebook.com facebook