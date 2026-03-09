Le principali borse europee aprono in perdita, con Milano che registra una forte discesa. In Iran il conflitto prosegue senza sosta, coinvolgendo diversi fronti. I future del petrolio raggiungono i 107 dollari al barile. Le quotazioni azionarie e i prezzi delle materie prime sono influenzati da questi eventi. La giornata si presenta caratterizzata da una forte incertezza sui mercati.

Le principali Borse europee aprono la prima seduta della settimana in profondo rosso, mentre in Iran il conflitto va avanti senza sosta, su tutti i fronti coinvolti, e i future del petrolio toccano quota 107 dollari al barile. Nei primi minuti di scambi, Francoforte cede il 2,27%, Parigi registra -2,35%, Londra segna -1,51% e Madrid -2,72%. Sulla piazza asiatica, a Tokyo si segnala un tonfo del Nikkei 225 che termina le contrattazioni a -5,20% con i timori di un'escalation della guerra in Medio Oriente. In linea con l'impennata di petrolio e gas, anche le Borse, dunque, crollano in questo lunedì 9 marzo che rischia di passare tra i più neri degli ultimi tempi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mercati, l'Europa apre in rosso: Milano va in picchiata

Articoli correlati

Mercati a picco, l'Europa brucia 565 miliardi in un giorno. Milano tra le peggiori: - 4%Nel quarto giorno di guerra tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran, l’indice Stoxx 600 che raggruppa i principali titoli quotati sui mercati...

Leggi anche: Il petrolio oltre i 100 dollari. L'Europa apre in rosso. E il G7 discute sul rilascio delle riserve strategiche

Tutti gli aggiornamenti su Mercati l'Europa apre in rosso Milano...

Temi più discussi: La guerra affossa le Borse, l'Europa brucia 314 miliardi; Mercato auto europeo 2026: gennaio parte in rosso, pesa la transizione energetica UE; Promuovere la crescita e la competitività attraverso le PMI innovative; Prezzi energia in Europa, Stati UE: non toccate il mercato elettrico.

Il petrolio oltre i 100 dollari. L'Europa apre in rosso. E il G7 discute sul rilascio delle riserve strategichePiazza Affari in forte calo, bufera anche sulle borse asiatiche. E il gas è ai massimi dal 2022. Spinta della guerra sul dollaro e l'oro come beni rifugio ... ilgiornale.it

Europa e mercati emergenti: le nuove frontiere dell'investimentoAmundi sottolinea l'importanza di Europa ed emergenti come pilastri per la diversificazione globale, con focus su sicurezza, tecnologia e crescita economica, nonostante la volatilità di breve termine ... milanofinanza.it

I mercati finanziari si avviano ad affrontare una nuova settimana all’insegna della volatilità, con l’attenzione degli investitori che resta concentrata sull’escalation militare in Medio Oriente e sulle possibili ripercussioni sull’economia globale. Cosa sta succeden - facebook.com facebook

Che cosa succederà ai mercati con la guerra all'Iran. L'analisi di Andrea Delitala e Marco Piersimoni di Pictet Asset Management. x.com