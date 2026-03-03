Mercati a picco l' Europa brucia 565 miliardi in un giorno Milano tra le peggiori | - 4%

I mercati europei hanno registrato perdite significative, con l’Europa che ha bruciato 565 miliardi di valore in un solo giorno. Milano ha subito una delle contrazioni più marcate, con un calo del 4 percento. Gli indici azionari sono in allerta, mentre l’aumento delle tensioni nel conflitto internazionale alimenta le preoccupazioni di ulteriori ribassi nei prossimi giorni.

Nel quarto giorno di guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran, l'indice Stoxx 600 che raggruppa i principali titoli quotati sui mercati azionari europei, ha bruciato 565 miliardi di euro di capitalizzazione. Alle stelle i prezzi delle materie prime: petrolio Brent a 83,6 dollari al barile (+7,6%), Wti a 76,8 dollari (+8%). Ancora rialzi da capogiro per il gas Ttf ad Amsterdam: +20,4% a 53,6 euro al megawattora. «Le banche centrali non possono produrre petrolio. La politica monetaria può frenare la domanda, ma non compensare uno shock dal lato dell'offerta», scrive Laura Cooper, global investment strategist di Nuveen. Così i rincari energetici «agiscono come una tassa sui consumatori», inquietando i mercati anche sulle prospettive del costo del denaro.