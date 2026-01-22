Menopausa senza tabù Desiderio che cambia coppia che vacilla | come uscirne

La menopausa rappresenta una fase di trasformazione che può influire sulla vita sessuale e sulla relazione di coppia. Comprendere questi cambiamenti e affrontarli con consapevolezza è fondamentale per mantenere un equilibrio emotivo e relazionale. In questo articolo, esploreremo come gestire le novità legate alla menopausa, favorendo un approccio aperto e senza tabù per affrontare insieme questa fase di transizione.

«Da quando sono entrata in menopausa il mio rapporto con il sesso è cambiato. Non mi riconosco più. Ho meno desiderio, i rapporti sono diventati difficili, a volte dolorosi, e questo sta creando distanza tra me e il mio partner. Lui pensa che non lo desideri più, io mi sento in colpa e sempre meno femminile. È normale? Come uscirne?» La perimenopausa mi sta rovinando il sonno. Cosa fare? La Dottoressa Cinzia Polo. Specialista in Ginecologia e Ostetricia, Menopausologa, la Dottoressa Cinzia Polo da anni svolge un lavoro di divulgazione e formazione sulle trasformazioni fisiche e psicologiche che accompagnano la menopausa, con l'obiettivo di restituire alle donne un approccio più libero, informato e positivo.

