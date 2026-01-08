Menchetti sulle nomine degli organismi di controllo del Comune | Nominato oltre i termini

Il consigliere Michele Menchetti ha riproposto la questione delle nomine degli organismi di controllo del Comune di Arezzo, evidenziando come alcune siano state effettuate oltre i termini previsti. La questione riguarda la regolarità e la trasparenza delle procedure adottate, sollevando un tema importante per la corretta gestione amministrativa dell’ente locale.

Arezzo, 8 gennaio 2026 – "Sono costretto a riproporre la questione delle nomine degli organismi di controllo del Comune di Arezzo" così il consigliere comunale Michele Menchetti. "Depositando un'interrogazione a risposta scritta per fare luce sul ritardo nella nomina dell'Organismo indipendente di valutazione, l'organo fondamentale per la misurazione della performance e della trasparenza dell'ente. Lasciare il Comune senza questa figura, anche solo per pochi giorni, è un segnale di disattenzione che non possiamo permetterci, specialmente quando il problema tende a ripetersi sistematicamente Con un decreto del 7 novembre scorso, infatti, è stato prorogato l'attuale incarico ma tale atto risulterebbe viziato nella parte in cui erroneamente riporta 'mandato in scadenza', quando in realtà lo stesso risultava già terminato il 3 novembre.

