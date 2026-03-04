Menchetti | Pianta organica del Comune nomine e trasferimenti al novantesimo minuto Cosa c’è dietro?

Il consigliere comunale Michele Menchetti ha espresso preoccupazioni riguardo alla pianta organica del Comune, alle nomine e ai trasferimenti effettuati all’ultimo momento. Menchetti ha sollevato dubbi sulla legittimità e sull’opportunità politica di queste procedure, che sono state adottate a pochi mesi dalle elezioni comunali. La sua nota mette in discussione la trasparenza delle scelte fatte in queste settimane.

Interrogazione del consigliere comunale. Al centro c'è il caso del responsabile di uno degli uffici della Manutenzione, rimosso dal suo incarico lo scorso 16 febbraio e trasferito ai Tributi "Ancora dubbi sulla legittimità e opportunità politica delle nuove procedure selettive a pochi mesi dalle elezioni comunali. Per questo ho depositato un'interrogazione a risposta scritta per fare luce su una serie di movimenti di personale che stanno interessando uffici chiave del Comune di Arezzo, proprio mentre la consiliatura volge al termine. Al centro c'è il caso del responsabile di uno degli uffici della Manutenzione, rimosso dal suo incarico lo scorso 16 febbraio e trasferito ai Tributi.