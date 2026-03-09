Durante un'intervista trasmessa su Rete 4, la presidente del Consiglio ha dichiarato di non essere né a favore né contro la guerra, aggiungendo che il governo è pronto a tassare chi specula sulle bollette. In merito alle azioni di Stati Uniti e Israele contro l’Iran, ha precisato di non condividere né le operazioni militari né quelle di condanna.

Giorgia Meloni condivide o condanna l’attacco di Stati Uniti e Israele contro l’Iran? “Nessuno dei due”, risponde la presidente del Consiglio, intervistata da Mario Giordano durante il programma tv Fuori dal Coro, in onda su Rete 4 nella serata di ieri, domenica 8 marzo. “Io non ho oggettivamente gli elementi necessari, come non ce li ha quasi nessuno in Europa, anzi nessuno, per prendere una posizione che sia da questo punto di vista categorica”, dice Meloni. “Tant’è che al netto del premier spagnolo, nessun altro ha condannato l’iniziativa così come nessuno sta partecipando al conflitto”. Nei giorni scorsi il ministro della Difesa Guido Crosetto ha riconosciuto, riferendo sul tema in parlamento, che l’attacco israelo-statunitense è avvenuto “fuori dal diritto internazionale”. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Meloni: “La guerra? Non sono né contro né a favore. Pronti a tassare chi specula sulle bollette”

Articoli correlati

Leggi anche: L’avvertimento di Meloni: «Pronti a tassare chi specula sulla guerra»

Bollette, più tasse a chi specula sugli aumenti dovuti alla guerra: la promessa di MeloniLa presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha minacciato le aziende del settore energetico con nuove tasse se dovessero essere scoperte a speculare...

Una raccolta di contenuti su Meloni La guerra Non sono né contro né...

Temi più discussi: Crosetto: L’attacco Usa viola il diritto. Meloni: Non siamo in guerra. Sì al testo della maggioranza; Guerra in Iran, Meloni: Caos perché sono saltate regole del diritto internazionale; Trump ringrazia Meloni che però ribadisce: 'Non entreremo in guerra'; Iran, la linea di Meloni: Non siamo in guerra e non vogliamo entrarci.

Il ‘grazie’ di Trump a Meloni, ma l’Italia non entrerà in guerraROMA – La sintonia e l’amicizia tra Donald Trump e Giorgia Meloni restano salde. E per il tycoon, la premier italiana continua a essere un’ottima leader e una mia amica e una partner che cerca ... livesicilia.it

Iran, Meloni rompe il silenzio: Non siamo in guerra e non vogliamo entrarciLa Meloni si è recentemente espressa sulla guerra in Iran e su altre questioni parallele, ribadendo la posizione dell'Italia. newsmondo.it

Aumenta il costo del carburante e parte il giochino mediatico degli influencer di Palazzo Chigi: stop agli speculatori. Qualcuno avrà il coraggio di dire che a gennaio 2026, PRIMA della guerra, Giorgia Meloni ha aumentato le accise di circa 600 milioni di€ Se x.com

“Non è questo il momento di fare propaganda spicciola”. Lo ha detto Giorgia Meloni, ieri sera, a Fuori dal Coro. Qualche minuto prima di fare la propaganda più spicciola della serata. Perché subito dopo, alla domanda sul referendum per la separazione delle - facebook.com facebook