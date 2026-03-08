Il governo ha emesso un avvertimento rivolto a chi specula sulla guerra, annunciando possibili tasse. La magistratura sta indagando su vari episodi legati alla crisi in Medio Oriente e alle sue ripercussioni, tra cui l’aumento dei prezzi dei carburanti in Italia. La situazione internazionale sta influenzando i prezzi e le attività economiche nel paese.

Dalla magistratura alla crisi in Medio Oriente e le sue conseguenze. Come, ovviamente, il caro carburanti che è arrivato anche in Italia. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ospite a Fuori dal Coro su Rete4, interviene su più fronti, ribadendo alcuni concetti detti in videomessaggio sabato sera sui social. Come l’utilizzo delle accise mobili per provare a calmierare i prezzi dei carburanti. Sulla benzina, in particolare, il governo sta «valutando di attivare il meccanismo che esiste dal 2008 e che noi abbiamo reso più efficace con il nostro provvedimento sui carburanti nel 2023. Se i prezzi chiaramente dovessero aumentare in modo stabile, è un meccanismo che ti consente di utilizzare la parte di maggiore Iva che arriva dall’aumento per calmierare i prezzi riducendo le accise. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

L'avvertimento di Meloni: «Pronti a tassare chi specula sulla guerra»

Bollette, più tasse a chi specula sugli aumenti dovuti alla guerra: la promessa di MeloniLa presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha minacciato le aziende del settore energetico con nuove tasse se dovessero essere scoperte a speculare...

“L’Italia non è in guerra. Caro energia? Pronta a tassare gli speculatori”: cos’ha detto Giorgia MeloniRoma, 5 marzo 2026 – “Sono preoccupata da una crisi sempre più evidente del diritto internazionale e degli organismi multilaterali, che sta generando...

Meloni avverte: Aumenterò le tasse a chi specula sui prezzi delle bolletteLa premier a Fuori dal coro, su Retequattro: Consiglio a tutti prudenza. E sul quadro geopolitico: Sono saltate le regole del diritto internazionale ... today.it

Meloni avverte l’Iran e chiede lo stop immediato dei missiliMeloni avverte sul rischio di caos globale dopo i droni iraniani su Cipro La premier italiana Giorgia Meloni ha lanciato un allarme politico e di sicu ... assodigitale.it

Ma Meloni e Salvini non dovevano abolire le accise Lo stato cattivo, i soldi rubati agli italiani…. Ci hanno vinto le elezioni con promesse così puerili. Tutto bene anche qui, fenomeni - facebook.com facebook

#Meloni: "Italia non in guerra e non intende diventarne parte" #Trump: "Giorgia Meloni cerca sempre di aiutare, è un’ottima leader ed è una mia amica" Se la linea dell'Italia è no alla guerra, come aiutiamo gli #USA x.com