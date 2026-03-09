Meloni in campo contro bufale referendum Si lavora a Cdm su caro-benzina

A due settimane dal voto, la premier Giorgia Meloni ha annunciato che sarà in campo per contrastare le bufale sul referendum. Intanto, il governo sta lavorando in Consiglio dei ministri su misure relative al caro-benzina. La premier ha fatto sapere che si concentrerà anche sulla diffusione di informazioni corrette in vista delle prossime scadenze elettorali.

Roma, 9 mar. (askanews) – A due settimane dal voto, la premier Giorgia Meloni scende definitivamente in campo per il rush finale della campagna referendaria con un video pubblicato sui social: tredici minuti per spiegare "cosa c'è davvero nella riforma della giustizia", "per fare chiarezza e rispondere alle banalizzazioni e alle troppe bufale messe in circolazione". Si apre così una settimana impegnativa per la presidente del Consiglio che domani pomeriggio dovrebbe presiedere un Consiglio dei ministri – ancora non convocato ufficialmente – dal quale ci si aspettano primi interventi sul prezzo della benzina e mercoledì sarà in Parlamento per le comunicazioni in vista del prossimo consiglio europeo allargate alla crisi nel Golfo.