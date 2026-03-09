Meloni | In 80 anni la giustizia è l’unico potere che non è stato riformato Ora c’è bisogno dei cittadini | andate a votare

Il primo ministro ha affermato che in ottant’anni la giustizia non ha subito riforme e ha invitato i cittadini a partecipare alle prossime elezioni. Ha inoltre sottolineato che desidera magistrati indipendenti, capaci di applicare la legge con buon senso, senza influenze politiche o di correnti. La sua dichiarazione si rivolge sia all’importanza della partecipazione democratica sia alla necessità di un sistema giudiziario più efficace.

«Noi vogliamo magistrati liberi e capaci di far rispettare la legge con buonsenso, rispondendo alla Costituzione, alle leggi, ai cittadini, non alla politica né alle correnti». Giorgia Meloni lo ha ribadito ieri nel corso della sua intervista alla trasmissione di Rete 4 Fuori dal coro. La premier giovedì 12, a Milano, chiuderà l'evento "Una riforma che fa giustizia", promosso dai gruppi parlamentari di Fratelli d'Italia di Camera e Senato per rilanciare con forza l'impegno a sostegno del referendum sulla giustizia. L'appuntamento è al Teatro Franco Parenti, a partire dalle ore 15, «per una giornata di confronto e mobilitazione dedicata a una riforma che l'Italia attende da troppo tempo».