Sanremo il referendum sulla giustizia al Festival | Andate a votare

A Sanremo 2026 si discute di un referendum sulla giustizia, con alcuni artisti che vengono coinvolti nel dibattito. Durante il festival, si sollevano domande sul voto previsto per marzo, e alcuni interpreti si esprimono sulla questione. La presenza di questa tematica sul palco del festival crea un momento di confronto tra il pubblico e gli artisti presenti.

(Adnkronos) – Sì o no? Il referendum per la riforma sulla giustizia sbarca a Sanremo 2026 e i cantanti, almeno qualcuno, risponde alle domande sul voto del 22-23 marzo. "Andrò a votare, come sempre, invito sempre tutti ad andare a votare e penso che ci siano dei motivi per cui politica e magistratura debbano restare separate", dice Malika Ayane, in gara al Festival con la canzone 'Animali notturni'. La risposta dell'artista, sollecitata dai giornalisti in conferenza stampa, sembra orientata al No. Opposta la posizione di Fausto Leali, che nella seconda serata del Festival è stato premiato per i 60 anni di una straordinaria carriera. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

