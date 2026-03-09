Alla vigilia del consiglio dei ministri, il prezzo del petrolio Brent ha superato i 100 dollari al barile, toccando quasi gli 111 dollari, con un aumento di circa il 20 per cento rispetto a pochi giorni fa. Nel frattempo, il presidente del Consiglio ha dichiarato di non condividere né condannare la posizione dell’Iran, mentre si stanno valutando le accise mobili per affrontare il caro benzina.

Alla vigilia del consiglio dei ministri che dovrebbe intervenire sulle accise dei carburanti, il brent è salito oltre i 100 dollari al barile arrivando a sfiorare i 111 dollari, con un aumento di quasi il 20 per cento rispetto ai 90 dollari di pochi giorni fa. Il governo segue l'evoluzione con attenzione. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenuta ieri sera in televisione, ha spiegato che l’esecutivo sta valutando diverse misure per contenere l’impatto sui cittadini: “ Sulla benzina stiamo valutando il meccanismo delle accise mobili, viene anche richiesto da parte dell’opposizione, stiamo studiando da qualche giorno il meccanismo”, ha detto Meloni. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Meloni equilibrista sull'Iran: "Non condivido, né condanno”. E studia le accise mobili contro il caro benzina

