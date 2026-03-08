Abolire la consigliera di parità Cecchi | A rischio un presidio fondamentale per tutte le lavoratrici

Arezzo valuta di abolire la figura della consigliera di parità. La responsabile attuale di questo ruolo per la provincia sottolinea che senza questa figura il territorio perderà un punto di riferimento importante contro discriminazioni e disparità di genere. La discussione riguarda la possibilità di eliminare un presidio che da sempre si occupa di tutelare le lavoratrici e promuovere l’uguaglianza.

Quello svolto dalla consigliera di parità è un ruolo non soltanto di garanzia ma anche operativo. A fine anno il servizio potrebbe essere cancellato da Arezzo e confluire in un unico "sportello" con sede a Roma. Gabriella Cecchi: "Vi spiego che cosa rischiano i cittadini e le cittadine" Arezzo potrebbe non avere più la consigliera di parità. “E questo - spiega la Gabriella Cecchi, che attualmente ricopre tale ruolo per la provincia - comporterà che il territorio dovrà fare a meno di un presidio che, da sempre, si propone come punto di riferimento contro discriminazioni e situazioni di criticità che necessitano di risposte immediate". Dunque... 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

