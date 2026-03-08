Il 31 dicembre 2026 | la data di scadenza delle Consigliere di Parità

Il 31 dicembre 2026 rappresenta la data di scadenza delle Consigliere di Parità. La comunicazione è stata resa nota ad Arezzo il 8 marzo 2026, specificando che a quella data termineranno i mandati attuali delle rappresentanti. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali rinnovi o nuove nomine, e si attende una comunicazione ufficiale riguardo a eventuali proroghe o sostituzioni.

Arezzo, 8 marzo 2026 – Il 31 dicembre 2026: data di scadenza delle Consigliere di Parità « In questi ultimi giorni sono stati molteplici e continuano a diffondersi i commenti e i dissensi sul testo legislativo che, da un lato, recepisce le direttive UE 149924 e 150024 in materia di organismi di parità contro le discriminazioni e dall’altro, abrogando 10 articoli del Decreto legislativo 1982006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), sopprime la figura e le funzioni delle Consigliere di parità che, da oltre vent’anni, agiscono a livello territoriale – nelle province, nelle città metropolitane, nelle regioni – a contrasto delle discriminazioni di genere e delle molestie nei luoghi e nel contesto dei rapporti di lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

